LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 4-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la bielorussa non trema e conquista il primo set (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio vincente Giorgi. 30-30 Out il rovescio di Camila, subito messa sotto pressione dalla risposta dell’avversaria. 30-15 Fuori giri questa volta con il dritto la bielorussa. 15-15 In rete la risposta di rovescio di Sabalenka. 0-15 Inizia con un doppio fallo il secondo parziale di Giorgi. SECONDO SET 6-4 SET Sabalenka. Aryna non trema e chiude con il proverbiale dritto vincente. Si fa sempre più difficile per Giorgi, che in questo primo parziale non è riuscita a pungere in risposta. 40-15 Doppio fallo Sabalenka, il terzo. 40-0 Lunga la risposta di dritto di Camila. In un attimo ci sono tre set point. 30-0 Che punto di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Servizio vincente. 30-30 Out il rovescio di, subito messa sotto pressione dalla risposta dell’avversaria. 30-15 Fuori giri questa volta con il dritto la. 15-15 In rete la risposta di rovescio di. 0-15 Inizia con un doppio fallo il secondo parziale di. SECONDO SET 6-4 SET. Aryna none chiude con il proverbiale dritto vincente. Si fa sempre più difficile per, che in questoparziale non è riuscita a pungere in risposta. 40-15 Doppio fallo, il terzo. 40-0 Lunga la risposta di dritto di. In un attimo ci sono tre set point. 30-0 Che punto di ...

