Lavezzi torna a Napoli con Joseph Capriati | l’annuncio di brividi di Decibel Bellini – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 28 maggio 2022) C’era anche Ezequielallo stadio Diego Armando Maradona per il& Friends, l’argentino annunciato da. Lo speaker dello stadio di Fuorigrotta ha fatto venire ia tutti i presenti allo stadio ed anche ai tifosi delche hanno visto il, quando ha annunciato la presenza del Pocho sul palco.ha chiamatosul palco, annunciandolo come quando faceva dopo un gol nell’allora Stadio San Paolo. Un momento veramente bellissimi, con il Pocho che si è preso l’abbraccio dei presenti, prima di scatenarsi il palco con la presenza anche di Paolo Cannavaro.non ha mai nascosto il suo amore per, così come i tifosi ...