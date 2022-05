Ivan Perisic | affare quasi fatto Colpaccio italiano | chi beffa Inter e Juve in un colpo solo

(Di sabato 28 maggio 2022) Il "solito" Antonio Conte. Dopo aver conquistato la Champions al Tottenham con un grande finale di Premier League, il tecnico salentino avrebbe strappato alla dirigenza degli Spurs la prima promessa di calciomercato: èl'obiettivo numero uno del club di Londra.te in un, dunque, l'(con cui l'esterno a sinistro è arrivato, polemicamente, in scadenza di contratto) e lantus, da settimane sulle sue tracce. L'ad nerazzurro Marotta aveva proposto al 33enne un biennale con parte fissa a 5 milioni a stagione e ricchi bonus. Laha tentato di rilanciare ritoccando al rialzo la sua offerta, forte del "parametro zero". Poi però ha bussato il Tottenham, scavalcando le rivali. Secondo la Gazzetta dello Sport, ...

Advertising

DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - marcoconterio : ?? ? Sembra già pronto a rompere gli indugi Ivan #Perisic e a dire sì al #Tottenham. Dagli Spurs offerta da 2 anni c… - Inter : ?? | ESULTANZA ???? Celebra così Ivan #Perisic il vantaggio nerazzurro @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo… - Clag63 : RT @perseguitatoak: Finisco la cena al sushi, vado a pagare e il cassiere mi dice: “sono 45 eulo”… al che io lo guardo un po’ incredulo e c… - 4liciuz : RT @RanocchiateBlog: IVAN TI PREGO PENSACI SOLO PESCE FRITTO TROVI ALTRO CHE TACCHINO E AVOCADO, PENSA A COSA STAI LASCIANDO IVAAAAAAAAAAAA… -

, in scadenza di contratto con l'Inter, ha deciso di accettare la proposta del Tottenham e nelle prossime ore è atteso il sì definitivo. L'esterno croato, protagonista assoluto nell'ultima ...... tanti i giocatori in attesa di sbarcare a Milanoverso il Tottenham, pronte le alternative L'Inter è rimasta letteralmente spiazzata nella trattativa trae il Tottenham , con ...Era irrisolto fino alla fine. Simbolo del campionato controllato, lo stesso Milan ha presentato, domenica 22 maggio, un successo finale contro il Sassuolo ...La posizione dei bianconeri per quanto riguarda l’esterno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è attesa per venerdì la risposta di Ivan Perisic all’Inter. Nei giorni scorsi, i nerazzurri hanno ...