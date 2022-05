Guida TV | programmi di stasera | sabato 28 maggio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 28 maggio 2022)aitv della prima serata di oggi,28.5., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tutti in piedi Film RAI2 Le regole della pazzia Film RAI3 Sapiens – Un solo pianeta Documentario RETE4 Banana Joe Film CANALE5 Champions League: finale Liverpool-Real Madrid Calcio ITALIA1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre Film LA7 Sotto il segno del pericolo Film REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO L’attenzione Film TV8 The Princess and The Press – I segreti dei Windsor Documentario NOVE Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.