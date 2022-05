Guerra Russia-Ucraina, gli ucraini: Severodonetsk non è accerchiata. Macron-Scholz a Putin: “Cessate il fuoco immediato e ritirate le truppe”. Di Maio: “Salvini a Mosca? Con il Cremlino parla Draghi” (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente russo ai leader francesi e tedeschi: «Pronti a riprendere il dialogo con Kiev, ma l’Europa non mandi più armi». Test di Mosca per un missile ipersonico Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente russo ai leader francesi e tedeschi: «Pronti a riprendere il dialogo con Kiev, ma l’Europa non mandi più armi». Test diper un missile ipersonico

Advertising

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - SLN_Magazine : Guerra Ucraina-Russia, Vescovi: 'Fare tacere le armi'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - FedericoPostet : RT @AngeloBaffi1: ..... non compriamo il gas dalla Russia x non finanziare UNA guerra. Lo compriamo in Africa dove ci sono PIÙ guerre. C'è… -