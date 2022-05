F1 GP Monaco 2022, Verstappen furioso: “Ogni anno a Monaco nelle qualifiche succede questo” (Di sabato 28 maggio 2022) Max Verstappen furioso al termine delle qualifiche del GP di Monaco 2022 di F1 a Montecarlo. Il pilota olandese della Red Bull, a causa di un incidente occorso al compagno Perez, non può provare a migliorare il proprio giro più veloce, e così partirà dalla quarta casella in griglia. questo fatto lo manda su tutte le furie e si apre in radio dicendo: “Ogni anno a Monaco nelle qualifiche succede sempre così”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Maxal termine delledel GP didi F1 a Montecarlo. Il pilota olandese della Red Bull, a causa di un incidente occorso al compagno Perez, non può provare a migliorare il proprio giro più veloce, e così partirà dalla quarta casella in griglia.fatto lo manda su tutte le furie e si apre in radio dicendo: “sempre così”. SportFace.

