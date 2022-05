Elena Morali, triste epilogo per la showgirl: non si è potuto far nulla (Di sabato 28 maggio 2022) triste epilogo per la showgirl Elena Morali che non ha potuto far nulla dopo quanto le è successo: la vicenda Sono sempre più numerose le truffe di phishing, tra le ultime vittime sono annoverate anche la showgirl Elena Morali e il personal trainer Francesco Chiofalo. Elena Morali vittima di una truffa online di 5mila euro (Fonte: Instagram)La subrette, che è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione della Pupa e il Secchione, ha fatto sapere tramite le sue storie Instagram di essere stata vittima di una truffa online, che le è costata 5000 euro. Il tutto è avvenuto mentre si trovava in vacanza in Egitto, il che ha reso molto più difficile anche il tentativo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 28 maggio 2022)per lache non hafardopo quanto le è successo: la vicenda Sono sempre più numerose le truffe di phishing, tra le ultime vittime sono annoverate anche lae il personal trainer Francesco Chiofalo.vittima di una truffa online di 5mila euro (Fonte: Instagram)La subrette, che è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione della Pupa e il Secchione, ha fatto sapere tramite le sue storie Instagram di essere stata vittima di una truffa online, che le è costata 5000 euro. Il tutto è avvenuto mentre si trovava in vacanza in Egitto, il che ha reso molto più difficile anche il tentativo ...

