Dramma nel casertano, operatore ecologico muore mentre lavorava in strada (Di sabato 28 maggio 2022) Tragedia a Sessa Aurunca, nel casertano. Un operatore ecologico è stato rinvenuto senza vita, nella mattinata di oggi sabato 28 maggio, in viale Trieste. L’uomo era seduto su una panchina privo di vita. Sessa Aurunca, operatore ecologico colto da malore Secondo una prima ricostruzione il 60enne sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre stava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 maggio 2022) Tragedia a Sessa Aurunca, nel. Unè stato rinvenuto senza vita, nella mattinata di oggi sabato 28 maggio, in viale Trieste. L’uomo era seduto su una panchina privo di vita. Sessa Aurunca,colto da malore Secondo una prima ricostruzione il 60enne sarebbe stato colpito da un malore improvvisostava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AugustoTraiano : @erretti42 I media con i loro showmen e pennivendoli hanno prodotto danni enormi al nostro paese...il dramma è che… - achene_paolo : RT @GuidoCrosetto: Viviamo in un periodo nel quale molto spesso la morte di un anziano è prima una tragedia umana e poi un dramma economico… - AgNPs : RT @11Giuliano: Selezione: Dramma nel Salernitano, ragazzo muore improvvisamente per un malore, aveva 34 anni Ragazzo morto in casa, traged… - 11Giuliano : Selezione: Dramma nel Salernitano, ragazzo muore improvvisamente per un malore, aveva 34 anni Ragazzo morto in casa… - BriandiNazaret1 : @fdr985___ @aleaus81 Non dimentichiamo la sua indignazione per i dipendenti di via tolstoj e del dramma che stavano… -