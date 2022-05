DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: parte la fuga, occhio alla pioggia (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.26 Cambia lo scenario: la Bahrain-Victorious si mette in testa al gruppo, la squadra di Landa oggi vuole attaccare. 13.23 Davanti da segnalare, in chiave tattica, Bahrain-Victorious e Bora-hansgrohe con Novak e Kamna. 13.21 Ovviamente la Ineos Grenadiers a gestire la situazione nel plotone. 13.19 Aumenta ancora il vantaggio dei fuggitivi: 4’30”. 13.16 130 chilometri al traguardo. 13.14 Alcuni degli uomini al comando, la composizione completa arriverà tra qualche minuto: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio Ciccone (TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide Formolo (UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL13.26 Cambia lo scenario: la Bahrain-Victorious si mette in testa al gruppo, la squadra di Landa oggi vuole attaccare. 13.23 Davanti da segnalare, in chiave tattica, Bahrain-Victorious e Bora-hansgrohe con Novak e Kamna. 13.21 Ovviamente la Ineos Grenadiers a gestire la situazione nel plotone. 13.19 Aumenta ancora il vantaggio dei fuggitivi: 4’30”. 13.16 130 chilometri al traguardo. 13.14 Alcuni degli uomini al comando, la composizione completa arriverà tra qualche minuto: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio Ciccone (TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide Formolo (UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu ...

