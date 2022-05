D’Alessandro | ”La burocrazia è l’ostacolo dei live | altro che Covid ‘

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –cheo mascherine. Questo mette in difficoltà l’industria dei. Parola di Mimmo, l’organizzatore diche richiamano migliaia di fan, come quello di David Bowie o dei Rolling Stones. “Le mascherine non hanno penalizzato il settore dei concerti. Noi partiamo il 4 giugno con Elton John a San Siro dopo due anni e mezzo e il pensiero della mascherina è l’ultimo davvero. Vogliamo solo partire. Quello che ci mette in difficoltà è l’inasprimento dellacheo mascherine – dice all’Adnkronos, a due settimane dalla fine del vincolo di obbligatorietà delle mascherine nelle strutture al chiuso di eventi musicali o sportivi così come di ...