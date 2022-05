Covi trionfa sulla Marmolada | Carapaz crolla | Hindley in rosa highlights

Advertising

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Giro - Covi trionfa sulla Marmolada. #Hindley stacca #Carapaz: è la nuova maglia rosa - Assurba84248179 : Sulla marmolada trionfa #covi, nel mentre #hindley si prende il giro mandnado in crisi nera #carapaz che delude e n… - ge_group : #28maggio #Giro2022 Giro d'Italia, Covi trionfa sulla #Marmolada. #Hindley stacca #Carapaz: è la nuova maglia rosa - ilcirotano : Covi trionfa sulla Marmolada. Hindley stacca Carapaz: è la nuova maglia rosa - - Sport_Fair : #Giro Emozioni nella penultima tappa: #Hindley stacca Carapaz, è la nuova maglia rosa -

Il 23enne della Uae stacca tutti sul Pordoi e poi si difende sull'ultima salita. In classifica l'australiano Hindley è il nuovo leader con 1'25" di vantaggio sull'ecuadoriano Carapaz... con cui ha staccato a più di 50 km dal traguardo i suoi compagni che hanno animato la fuga di oggi, e poi a una magistrale successiva discesa, il 23enne varesino di Taino Alessandroha vinto la ...Sono pronto a morire per la maglia rosa' Passo Fedaia, 28 maggio 2022 - La Marmolada è stata decisiva in questo Giro d'Italia 2022. Hindley: 'Pronto a morire'. . Memore di ciò che successe due anni, J ...Un’impresa solitaria d’altri tempi, il 23enne della Uea Alessandro Covi taglia per primo la Cima Coppi e poi vince per distacco la ventesima tappa del Giro d’Italia, l’ultima in linea, da Belluno alla ...