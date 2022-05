Canoa slalom, Europei 2022: Giovanni De Gennaro conquista l’argento nel kayak maschile! (Di sabato 28 maggio 2022) Gli Europei senior 2022 della Canoa slalom riservano ancora grandi gioie all’Italia: a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, dopo l’oro conquistato da Stefanie Horn nel K1 femminile, arriva a distanza di pochi minuti l’argento di Giovanni De Gennaro nel kayak maschile. L’unico a battere l’azzurro è Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), primo grazie al percorso netto in 96.35, il quale rifila 1.32 a Giovanni De Gennaro, anch’egli autore di un percorso netto, ma con il crono di 97.67. L’italiano centra un gran recupero nell’ultimo settore, conquistando l’argento. Il bronzo va a Felix Oschmautz (Austria), terzo in 99.45 (+3.10, 2 penalità), mentre resta giù dal podio Joseph Clarke ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Gliseniordellariservano ancora grandi gioie all’Italia: a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, dopo l’oroto da Stefanie Horn nel K1 femminile, arriva a distanza di pochi minutidiDenelmaschile. L’unico a battere l’azzurro è Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), primo grazie al percorso netto in 96.35, il quale rifila 1.32 aDe, anch’egli autore di un percorso netto, ma con il crono di 97.67. L’italiano centra un gran recupero nell’ultimo settore,ndo. Il bronzo va a Felix Oschmautz (Austria), terzo in 99.45 (+3.10, 2 penalità), mentre resta giù dal podio Joseph Clarke ...

