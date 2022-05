Alfonso Signorini provoca i benpensanti, scelta che scatenerà il putiferio: vuole un ingresso vietato ai minori (Di sabato 28 maggio 2022) Il conduttore del GF Vip sembra avere in mente una novità piccante per il GF Vip 7, potrebbe far entrare un personaggio da scalpore Alfonso-Signorini (Grandefratellovip.it)Alfonso Signorini non dà notizie sulle scelte dei prossimi arrivi al GF Vip di questo autunno. Come ogni anno questo è il periodo in cui iniziano ad uscire i primi nomi con diverse indiscrezioni, ma trattandosi delle prime chiamate molte volte capita che alla fine in lista vengano inserite persone differenti. Per questo al momento abbiamo tanti nomi ma poche certezze, l’unica cosa che sappiamo è che Alfonso quest’anno non vuole ricadere nell’errore già fatto, ovvero quello di fare scelte azzardate che poi non sono riuscite a tirar fuori storie per tutta la prima parte del reality. Per fortuna poi con i nuovi ingressi ... Leggi su direttanews (Di sabato 28 maggio 2022) Il conduttore del GF Vip sembra avere in mente una novità piccante per il GF Vip 7, potrebbe far entrare un personaggio da scalpore(Grandefratellovip.it)non dà notizie sulle scelte dei prossimi arrivi al GF Vip di questo autunno. Come ogni anno questo è il periodo in cui iniziano ad uscire i primi nomi con diverse indiscrezioni, ma trattandosi delle prime chiamate molte volte capita che alla fine in lista vengano inserite persone differenti. Per questo al momento abbiamo tanti nomi ma poche certezze, l’unica cosa che sappiamo è chequest’anno nonricadere nell’errore già fatto, ovvero quello di fare scelte azzardate che poi non sono riuscite a tirar fuori storie per tutta la prima parte del reality. Per fortuna poi con i nuovi ingressi ...

