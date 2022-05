Zoe? Kravitz e i dolcissimi auguri con foto a suo padre Lenny

(Di venerdì 27 maggio 2022) “TantiPapà. Ti voglio bene”, recita così la dedica social che l'attrice ha voluto fare al musicista per le sue 58 candeline, spente il 26 maggio 2022. A corredo di queste parole due scatti teneri in bianco e nero quando la star di The Batman era solo un adolescente. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

AndyWomemNews : RT @VanityFairIt: «Tanti auguri Papà. Ti voglio bene», scrive la modella e attrice sulla sua pagina Instagram, accanto a due foto d'infanzi… - VanityFairIt : «Tanti auguri Papà. Ti voglio bene», scrive la modella e attrice sulla sua pagina Instagram, accanto a due foto d'i… - badtasteit : #PussyIsland: #SimonRex nel cast del film da regista di #ZoëKravitz - vogue_italia : Dal giallo narciso di Elizabeth Taylor allo stile ballerina di Zoë Kravitz, ai minidress di Kourtney Kardashian, ec… -

Vanity Fair Italia

Quanto a Lenny, la rockstar appare con il suo look super sex) di ordinanza: massa di dreadlocks neri, occhiali da sole, camicetta aperta sui pettorali muscolosi . Instagram content This ...approfondimento The Batman, il cast del film con Robert Pattinson e. FOTO Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine, il film basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton è ... Gli auguri di Zoë Kravitz a papà Lenny per il suo 58esimo compleanno L’autore di brani amatissimi come «Fly Away», «American Woman», «Again» e «Dig In» - nonché icona fashion e sex symbol - è nato a New York il 26 maggio 1964 ...Lenny Kravitz è nato il 26 maggio 1964 a New York. Uomo dai molti talenti, non è soltanto musicista e produttore, ma anche attore, designer e modello. Eclettico e poliedrico, è capace di passare dalla ...