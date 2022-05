Viale Roma, via alla gara per gestire l'area verde - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 27 maggio 2022) Per informazioni e chiarimenti massimo.mancusi@comune.massa.ms.it, telefono 0585 490227, mariarita.stocchi@comune.massa.ms.it, telefono 0585 490309. FraSco Leggi su lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Per informazioni e chiarimenti massimo.mancusi@comune.massa.ms.it, telefono 0585 490227, mariarita.stocchi@comune.massa.ms.it, telefono 0585 490309. FraSco

Advertising

TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #lavori – Tangenziale est ? CHIUSARA NOTTURNA tra Galleria Giovanni XXIII e Viale Castrense > San Giovanni ??… - io_cassandra : RT @_Barbara_04: Ho appena incrociato uno col bandierone della Roma che strombazzava per viale Parioli. Me sa che sta in giro da ieri sera.… - _nataieri : RT @_Barbara_04: Ho appena incrociato uno col bandierone della Roma che strombazzava per viale Parioli. Me sa che sta in giro da ieri sera.… - liviofiorillo : RT @InfoAtac: #info #atac - Linea MB non effettua fermate Cavour, Colosseo e Circo Massimo, devia in via Merulana, via Magnagrecia, via Cil… - J4CKOFCLUB5 : RT @InfoAtac: #info #atac - Linea MB non effettua fermate Cavour, Colosseo e Circo Massimo, devia in via Merulana, via Magnagrecia, via Cil… -