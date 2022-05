Ultime Notizie – Forte aumento acquisti frutta e verdura con il caldo, grande attenzione per ‘bio’ (Di venerdì 27 maggio 2022) Le alte temperature di questi giorni, che oggi stanno raggiungendo livelli record in diverse zone d’Italia, hanno provocato un deciso aumento degli acquisti di frutta e verdura con un incremento del 35% per i meloni, del 30 % per le insalate e del 25% per i pomodori. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita) evidenziando come il consumatore guardi sempre più alla qualità, con una particolare attenzione ai prodotti biologici, al punto che negli ultimi cinque anni gli acquisti di frutta, verdura, ma anche formaggi e pane ‘bio’ sono praticamente raddoppiati. Un dato confermato anche da ricerche di mercato nazionali che indicano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Le alte temperature di questi giorni, che oggi stanno raggiungendo livelli record in diverse zone d’Italia, hanno provocato un decisodeglidicon un incremento del 35% per i meloni, del 30 % per le insalate e del 25% per i pomodori. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo dellaDistribuzione che conta una settantina di punti vendita) evidenziando come il consumatore guardi sempre più alla qualità, con una particolareai prodotti biologici, al punto che negli ultimi cinque anni glidi, ma anche formaggi e panesono praticamente raddoppiati. Un dato confermato anche da ricerche di mercato nazionali che indicano ...

