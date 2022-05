Ucraina, Letta: “Salvini a Mosca? Va dove gli batte il cuore…” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Salvini ha annunciato che andrà a Mosca. Non mi stupisce la cosa”. E’ quanto ha detto Enrico Letta, stasera a Como, dicendosi stupito “anzi che l’annuncio sia arrivato così tardi perché va dove naturalmente gli batte il cuore, fin dall’inizio, da sempre…” e “considera quel luogo per lui naturale, un luogo dove sia naturale andare…”. ”Noi sosteniamo l’impegno del governo Draghi per la pace, noi sosteniamo quell’impegno. Iniziative strampalate e propagandistiche alla Salvini non hanno, per quanto mi riguarda, nessuna utilità’. O servono a lui per ritrovare la sua identità…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – ”ha annunciato che andrà a. Non mi stupisce la cosa”. E’ quanto ha detto Enrico, stasera a Como, dicendosi stupito “anzi che l’annuncio sia arrivato così tardi perché vanaturalmente gliil cuore, fin dall’inizio, da sempre…” e “considera quel luogo per lui naturale, un luogosia naturale andare…”. ”Noi sosteniamo l’impegno del governo Draghi per la pace, noi sosteniamo quell’impegno. Iniziative strampalate e propagandistiche allanon hanno, per quanto mi riguarda, nessuna utilità’. O servono a lui per ritrovare la sua identità…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

