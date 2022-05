Ucraina diretta, Cnn: «Biden pronto a inviare missili a lungo raggio a Kiev». Draghi: «Non vedo spiragli di pace» (Di venerdì 27 maggio 2022) Zelensky ha parlato di nuovo di genocidio, mentre gli Usa, secondo quanto riferito dalla Cnn, si preparano a inviare a Kiev i missili a lungo raggio che potrebbero permettere... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 maggio 2022) Zelensky ha parlato di nuovo di genocidio, mentre gli Usa, secondo quanto riferito dalla Cnn, si preparano ache potrebbero permettere...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Kiev ammette: russi in vantaggio nel Luhansk. Putin: “Nessun poliziotto globale può… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto in videocollegamento al forum a Davos in Svizzera ha… - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - News24_it : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Cnn: Biden pronto a inviare a Kiev i missili a lungo raggio - Corriere… - valeriadelvasto : RT @AntonioArnolfo: A Tagadà pochi minuti fa il Prof. Parsi ha asfaltato in diretta Travaglio. Prima lo ha accusato di affastellare fatti v… -