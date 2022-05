Stella BR al Tg2 | l’«intimidazione brigatista» è diventata «atto vandalico»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono passati venti giorni dalla questioneBR al Tg2. Ricapitolando: si è diffusa a mezzo stampa la notizia di unasimbolo delle Brigate Rosse comparsa in un ascensore della palazzina che ospita il Tg2. In seguito alla notizia, per almeno le 24 ore successive il Tg2 e il direttore Gennaro Sangiuliano hanno ricevuto solidarietà da moltissimi esponenti politici tra cui alcune massime cariche istituzionali (tra cui Fico e Casellati). Una questione che ha fmolto, moltissimo rumore e della quale avevamo già parlato chiarendo che quella(non circondata da un cerchio, come dovrebbe essere per una chiara allusione al simbolo delle Brigate Rosse) era lì già da tempo. A provarlo i selfie di alcune giornaliste pubblicati sui social ben prima che si sollevasse questo polverone. Dopo 20 giorni di silenzio, ...