Sinner-McDonald orario e tv, Roland Garros 2022: quando gioca, ordine di gioco, canale, streaming (Di venerdì 27 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Mackenzie McDonald al terzo turno del Roland Garros 2022. L’appuntamento è per sabato 28 maggio (ore 11.00), il tennista italiano se la dovrà vedere contro il rognoso statunitense con l’obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale del prestigioso Slam sulla terra rossa di Parigi. L’altoatesino vuole proseguire la propria avventura nella capitale francese, ma dovrà stare molto attento a non sottovalutare il proprio avversario. Jannik Sinner, attuale numero 12 al mondo, incrocerà la racchetta col numero 60 del ranking ATP e partirà con tutti i favori del pronostico. L’unico precedente sorride al nostro portacolori, vittorioso nella finale dell’ATP 500 di Washington 2021. Il 20enne, reduce dall’esigente sfida con lo spagnolo Roberto Carballes ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Jannikaffronterà Mackenzieal terzo turno del. L’appuntamento è per sabato 28 maggio (ore 11.00), il tennista italiano se la dovrà vedere contro il rognoso statunitense con l’obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale del prestigioso Slam sulla terra rossa di Parigi. L’altoatesino vuole proseguire la propria avventura nella capitale francese, ma dovrà stare molto attento a non sottovalutare il proprio avversario. Jannik, attuale numero 12 al mondo, incrocerà la racchetta col numero 60 del ranking ATP e partirà con tutti i favori del pronostico. L’unico precedente sorride al nostro portacolori, vittorioso nella finale dell’ATP 500 di Washington 2021. Il 20enne, reduce dall’esigente sfida con lo spagnolo Roberto Carballes ...

Advertising

infoitsport : Da Carballes a McDonald: Sinner parla delle sue sensazioni al Roland Garros - Tennis_Ita : Roland Garros, Jannik Sinner: 'Ho margine per far meglio. McDonald? Sarà una partita difficile' - RassegnaZampa : #Tennis #RolandGarros Sinner supera Carballes in rimonta e si merita un... McDonald: 'Devo giocare meglio' - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Bravo Jannik Sinner. Con il carattere batte un avversario tignoso come Roberto Carballés Baena con lo score di 3-6 6-4… - infoitsport : LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 6-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma vince in rimonta e… -