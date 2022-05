Referendum Giustizia, i cinque quesiti e come e quando si vota (Di venerdì 27 maggio 2022) . Ecco tutto quello che c’è da sapere per le operazioni di voto Il prossimo 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio parere sul Referendum abrogativo sul tema Giustizia. Si vota dalle ore 7 e alle ore 23 e potranno esprimere la propria preferenza tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022. I quesiti abrogativi sono cinque e vertono sui seguenti temi: Referendum n.1 – Scheda rossa: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Referendum n.2 – Scheda arancione: Limitazione delle misure cautelari: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) . Ecco tutto quello che c’è da sapere per le operazioni di voto Il prossimo 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio parere sulabrogativo sul tema. Sidalle ore 7 e alle ore 23 e potranno esprimere la propria preferenza tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022. Iabrogativi sonoe vertono sui seguenti temi:n.1 – Scheda rossa: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.n.2 – Scheda arancione: Limitazione delle misure cautelari: ...

Advertising

matteosalvinimi : Altro processo, altra richiesta di condanna per Berlusconi per il “caso Ruby”. Ma basta, non se ne può più! 12 giug… - Azione_it : Weekend di banchetti nelle piazze d’Italia per raccontavi perché il 12 giugno voteremo SÌ ai quesiti del referendum… - GuidoDeMartini : ?? 12 GIUGNO ?? Si avvicina la data in cui si potrà votare il referendum sulla giustizia. VOTA E FAI VOTARE???? - sarabortolami_ : RT @le2dinotte: Visto che nessuno ne sta parlando ho deciso di fare questo thread sul referendum abrogativo sul tema della giustizia del 12… - fangiovanna : RT @enzoben43: Purtroppo il referendum sulla giustizia non raggiungerà il quorum. Inutile sperare che gli italiani siano qualcosa di divers… -