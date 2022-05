“Quanti soldi a puntata”. Mauro Corona, quanto guadagna a Cartabianca: la cifra esatta (Di venerdì 27 maggio 2022) Mauro Corona, quanto guadagna a Cartabianca? Il noto personaggio tv, scrittore e presenza fissa nella trasmissione di Bianca Berlinguer ha conquistato il pubblico di Rai3 coi suoi modi spesso sopra le righe. A volte perfino troppo. Memorabili alcuni suoi siparietti come quando disse: “Solo gli sciocchi, come diceva Balzac, sorridono il mattino quando fanno colazione. Lei è sicura di prendere un taxi e tornare a casa?”. La risposta di Bianca: “Faccio le corna, me la tira subito alla prima puntata…?”. A questo punto arriva la battuta di Mauro Corona che si lascia andare con il suo solito ‘stile’: “Se mi invita a fare le corna, io sono pronto”. Non sono poi mancati i momenti di contrasto con la conduttrice e addirittura l’alpinista arrivò a insultare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)? Il noto personaggio tv, scrittore e presenza fissa nella trasmissione di Bianca Berlinguer ha conquistato il pubblico di Rai3 coi suoi modi spesso sopra le righe. A volte perfino troppo. Memorabili alcuni suoi siparietti come quando disse: “Solo gli sciocchi, come diceva Balzac, sorridono il mattino quando fanno colazione. Lei è sicura di prendere un taxi e tornare a casa?”. La risposta di Bianca: “Faccio le corna, me la tira subito alla prima…?”. A questo punto arriva la battuta diche si lascia andare con il suo solito ‘stile’: “Se mi invita a fare le corna, io sono pronto”. Non sono poi mancati i momenti di contrasto con la conduttrice e addirittura l’alpinista arrivò a insultare ...

