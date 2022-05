Processo Depp-Heard, si chiude con le arringhe finali. Tutto quello che sappiamo in attesa della sentenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Finisce il «Processo degli orrori» che per sei settimane ha catalizzato l'attenzione del pubblico. In queste ore in Virginia gli avvocati delle due parti in causa si sono giocati il Tutto per Tutto con le arringhe finali. Il verdetto, salvo colpi di scena, arriverà solo la prossima settimana Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Finisce il «degli orrori» che per sei settimane ha catalizzato l'attenzione del pubblico. In queste ore in Virginia gli avvocati delle due parti in causa si sono giocati ilpercon le. Il verdetto, salvo colpi di scena, arriverà solo la prossima settimana

Advertising

eleciamponi : RT @lachesi_: In tutto ciò la Warner come sta? T'appost dopo aver tolto ruoli a Depp per evitare una 'cattiva immagine', sentenziandolo pri… - MrsPadfoot_ : RT @biceportinari: Ognuno può avere i dubbi che vuole su Johnny Depp ma si può dire che in questo processo tutta la sua ricostruzione, mai… - GFregnan : Non vedo l’ora che finisca il processo di Johnny Depp vivo con l’ansia da un mese e mezzo anche basta raga dai - sansa_voglia : Qualsiasi sia l'esito del processo Depp ha già vinto quello che doveva vincere #JohnnyDeppVsAmberHeard - alexis___97 : ogni volta che entro su tiktok spunta un video sul caso Depp-Heard, ma si può fare edit su un fottuto processo??!! la gente sta male male -