Pnrr | F S Marini | controllo contabile sia per favorire sviluppo Paese

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Finalità ultima del controllo contabile è consentire e favorire il buon andamento dell'amministrazione e lo sviluppo del Paese. Senza entrare nel dettaglio di possibili soluzioni normative, a mio avviso non si può non tener conto che il tipo e l'intensità dei controlli dovrebbero essere orientati alla luce della generale situazione socio-economica e della posta in gioco: il rilancio del nostro Paese". Francesco Saverio Marini, professore di Diritto pubblico presso l'università di Roma Tor Vergata e vice presidente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, anticipa all'Adnkronos un passaggio della sua introduzione al convegno (di cui è coordinatore del Comitato scientifico) che oggi pomeriggio e domani mattina a Tor Vergata ...

