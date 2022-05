Milan, Maldini: “Donnarumma si è pentito? Non lo so, spero sia felice” (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Il portiere si sarà pentito di aver scelto il Psg? La scelta Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato di Gianluigi. Il portiere si saràdi aver scelto il Psg? La scelta

gippu1 : #Maldini mette pressione alla futura proprietà con il più classico e inevitabile degli 'show me the money' (per sé… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - FBiasin : “Il nuovo stadio non può avere 55mila spettatori, serve un impianto grande almeno come #SanSiro”. Creare un’élite… - Rossonerosemper : RT @FMCROfficial: Elliott dal 2018 ha versato nelle casse del Milan la bellezza di 840 milioni. Questo Maldini non dovrebbe scordarsene pr… - LNerazzura : RT @BausciaCafe: Comunque Maldini che scarica una badilata di merda sul Milan non è neanche questa gran novità -