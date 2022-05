Mara Venier, sfida all’ultimo sangue: la provocazione non passa inosservata | Tensione altissima (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno della conduttrice in TV alimenterà la sfida televisiva, che sarà sicuramente ardua, fra tre donne “titani” del mondo dello spettacolo Una sfida a colpi di share quella che si svolgerà questa sera su Mediaset. Le giocatrici in ballo sono di un certo calibro, e due di loro, soprattutto, si sono contese la conduzione dello stesso programma. E’ per questo che il ritorno in TV di Alessia Marcuzzi mettere ulteriore “pepe” nella faccenda, che non si può riassumere in altro modo se non “vinca il migliore”. Una sfida all’ultimo sangue in TV: la provocazione non passa inosservata Gli ascolti positivi dell’Isola dei Famosi hanno convinto la produzione a fare un azzardo sul palinsesto televisivo di venerdì 27 maggio. Il reality, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno della conduttrice in TV alimenterà latelevisiva, che sarà sicuramente ardua, fra tre donne “titani” del mondo dello spettacolo Unaa colpi di share quella che si svolgerà questa sera su Mediaset. Le giocatrici in ballo sono di un certo calibro, e due di loro, soprattutto, si sono contese la conduzione dello stesso programma. E’ per questo che il ritorno in TV di Alessia Marcuzzi mettere ulteriore “pepe” nella faccenda, che non si può riassumere in altro modo se non “vinca il migliore”. Unain TV: lanonGli ascolti positivi dell’Isola dei Famosi hanno convinto la produzione a fare un azzardo sul palinsesto televisivo di venerdì 27 maggio. Il reality, ...

