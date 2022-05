L'uomo più ricco d'Ucraina fa causa alla Russia per le bombe sull'Azovstal (Di venerdì 27 maggio 2022) Oltre 20 miliardi di euro di risarcimento per i danni causati dai bombardamenti russi all'acciaieria Azovstal di Mariupol. Questa la richiesta di Rinat Akhmetov, proprietario dell'impianto e uomo più ricco di tutta l'Ucraina... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Oltre 20 miliardi di euro di risarcimento per i danniti dai bombardamenti russi all'acciaieriadi Mariupol. Questa la richiesta di Rinat Akhmetov, proprietario dell'impianto epiùdi tutta l'...

Advertising

teatrolafenice : ??“Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e del… - fanpage : Giovanni #Falcone è stato l’uomo più odiato d’Italia, non dal popolo ma dai poteri: quello politico e poi mafioso.… - LaStampa : I lettori del “Time”: Zelensky è l’uomo più influente dell’anno - esserequi : RT @jenlisaswasabi: DIMENTICATE L’UOMO SULLA LUNA ELODIE ENTRATA NELLA CERCHIA DI DUA LIPA È IL TRAGUARDO PIÙ GRANDE DELL’UMANITÀ WE DID IT… - Dida_ti : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 66 ANNI, A GIUSEPPE TORNATORE. IL PIU' CLASSICO DEI REGISTI ITALIANI DELL'ULTIMA GENERAZION… -