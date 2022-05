Ludo&Felix: il parco a tema più grande d’Europa nascerà in provincia di Caserta (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiCaserta – Rivalutare l’area della provincia Casertana, risvegliando il flusso turistico e creando nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Con questi obiettivi, nasce, in provincia di Caserta, il progetto Ludo & Felix, il nuovo parco a tema dalla doppia anima, ludica e culturale. Ben 100 ettari per l’area coinvolta, nel sito dell’ex cava Cementir a Maddaloni, che farà di Ludo & Felix il primo parco per superficie in Europa, più grande anche di Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari e di Gardaland, attualmente il più grande d’Italia. Il parco sarà suddiviso in due diverse aree comunicanti, Ludo, il parco ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 7 minuti– Rivalutare l’area dellana, risvegliando il flusso turistico e creando nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Con questi obiettivi, nasce, indi, il progetto Ludo & Felix, il nuovodalla doppia anima, ludica e culturale. Ben 100 ettari per l’area coinvolta, nel sito dell’ex cava Cementir a Maddaloni, che farà di Ludo & Felix il primoper superficie in Europa, piùanche di Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari e di Gardaland, attualmente il piùd’Italia. Ilsarà suddiviso in due diverse aree comunicanti, Ludo, il...

