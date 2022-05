LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Nibali con i migliori, Pozzovivo limita i danni. Vince Bouwman (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° Nibali, 8° Pozzovivo 17.02 Nibali perde qualche secondo allo sprint, così come Landa. Carapaz Vince una volata platonica davanti a Hindley. In classifica non cambia nulla. Pozzovivo ha limitato bene i danni. 17.01 Nibali, Bilbao, Hirt e Carthy rientrano sul trio delle meraviglie di questo Giro. 17.00 ALTRO SCATTO DI CARAPAZ! Hindley e Landa restano sempre a ruota! Non riescono a staccarsi tra di loro! 16.59 Anche Vincenzo Nibali, Hirt e Carthy rientrano su Landa, Hindley e Carapaz. 16.59 RILANCIA HINDLEY! Ma non stacca neanche ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4°, 8°17.02perde qualche secondo allo sprint, così come Landa. Carapazuna volata platonica davanti a Hindley. In classifica non cambia nulla.hato bene i. 17.01, Bilbao, Hirt e Carthy rientrano sul trio delle meraviglie di questo. 17.00 ALTRO SCATTO DI CARAPAZ! Hindley e Landa restano sempre a ruota! Non riescono a staccarsi tra di loro! 16.59 Anchenzo, Hirt e Carthy rientrano su Landa, Hindley e Carapaz. 16.59 RILANCIA HINDLEY! Ma non stacca neanche ...

