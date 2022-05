La new GICA femminile continua a scalare la classifica | 3-0 contro il Tecnocasa volley

(Di venerdì 27 maggio 2022) SPORT –la marcia di avvicinamento della NEWai piani alti dellanel campionato di prima divisione. Dopo la schiacciante vittoriail Kunos cinisi, le ragazze allenate da mister Pippo Mirto hanno vinto la partita di recuperoilper 3 set a 0 presso la palestra annessa alla scuola Dante Alighieri, a Palermo. Il confronto con la giovane formazione dellasi presentava delicato e pieno di insidie dal momento che la giovane squadra dall’indiscusso valore tecnico ha già conquistato il titolo Regionale Under 15 ed è prossima a disputare le finali nazionali della stessa categoria. Durante la gara si è assistito a giocate di grande abilità tecnica sia individuale che ...

Advertising

filodirettomonreale.it

MONREALE, 20 maggio – Con un confortante 3-1- l’Asd New Gica Volley si aggiudica il recupero della gara contro l’Asd Curreri Farmapiù di Termini Imerese, che era stata rinviata a causa del covid e fa ...Forse la cosa più bella non è neppure il gol, ma la carezza tra interno e tacco al pallone che mette a tu per tu col portiere Raducioiu, che ovviamente sbaglia. Ma il gol arriva lo stesso, poi: apertu ...