Isola dei famosi: è successo tra le due donne (Di venerdì 27 maggio 2022) Due donne hanno pesantemente litigato sull’Isola dei famosi: ecco cosa è successo. Una nuova puntata de l’Isola dei famosi è da poco finita ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche. Protagonista della puntata sono state Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, che hanno avuto un duro scontro. Il motivo? La figlia di Eva Henger si è lamentata con gli altri due naufraghi a Playa Sgamadissima perchè non si sono presi cura del fuoco. Ma andiamo a vedere i dettagli. Isola dei famosi: è scontro tra Mercedesz e Fabrizia Santarelli non è rimasta in silenzio Mercedesz che si è scontrata con la sua collega. In questa occasione la naufraga ha lamentato che Fabrizia non si è presa cura del fuoco dopo che lei ha impiegato quasi ... Leggi su formatonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Duehanno pesantemente litigato sull’dei: ecco cosa è. Una nuova puntata de l’deiè da poco finita ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche. Protagonista della puntata sono state Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, che hanno avuto un duro scontro. Il motivo? La figlia di Eva Henger si è lamentata con gli altri due naufraghi a Playa Sgamadissima perchè non si sono presi cura del fuoco. Ma andiamo a vedere i dettagli.dei: è scontro tra Mercedesz e Fabrizia Santarelli non è rimasta in silenzio Mercedesz che si è scontrata con la sua collega. In questa occasione la naufraga ha lamentato che Fabrizia non si è presa cura del fuoco dopo che lei ha impiegato quasi ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - g_alo87 : l'isola non ha la stessa tossicità del fandom che ha il gf vip ma ci sono certi fan di Vaporidis che non si sopport… - tuttofadivano : Lory: 'Io ho sparlato dei concorrenti? Non avete le prove'. Ma noi sì, ti abbiamo sentita, Lory. E abbiamo visto i… - PTurche : RT @PTurche: Invece dell' isola dei famosi che stanno sempre a litigare perché non mettete le puntate Finali di #braveandbeautiful in Prim… - fabiofabbretti : Stasera all'#Isola: eliminazione a Playa Sgamadissima, chi uscirà? -