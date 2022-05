Incidente sul lavoro | operaio 64enne ucciso da un lama in allevamento | titolari accusati di omicidio colposo “Assenti protezioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) A uccidere l’Mauro Capicchioni non è stato un malore, ma un’emorragia polmonare provocata dalle zoccolate di un. Secondo la perizia del medico legale, ildi Cernobbio è morto il 3 luglio 2021 a seguito dei colpi ricevuti al petto dal grosso camelide, che gli ha provocato anche alcune ferite sui polsi e su un ginocchio. Idell’agriturismo con l’di animali in cui lavorava Capicchioni sono statididalla Procura di Como. Un anno fa, come d’abitudine, l’uomo era andato a dare da mangiare agli animali della fattoria. Non indossava alcun tipo di protezione perché i, solitamente, sono mansueti. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli inquirenti, quel giorno un esemplare ...