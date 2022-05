Giucas Casella fatto fuori senza scrupoli | Non ci sarà al suo fianco: amicizia al capolinea (Di venerdì 27 maggio 2022) Esclusione clamorosa per Giucas Casella, non è stato incluso nell’importante evento: la delusione è cocente. Giucas Casella (fonte youtube)Il prestigiatore Giucas Casella è stato per mesi il ‘nonno’ del “GF Vip”. Il suo percorso nel reality si è rivelato longevo e lineare, e ha stretto amicizia con molti dei compagni di avventura. Alcuni rapporti sono subito spiccati per complicità e affinità mentale, come il rapporto intessuto con l’attore Davide Silvestri. Nelle ultime ore però, è emersa un’indiscrezione assai curiosa: il biondo volto di “Vivere” avrebbe escluso Giucas dal giorno più importante della sua vita: vediamo cos’è successo. Giucas Casella grande assente al matrimonio: cos’è successo con Davide ... Leggi su specialmag (Di venerdì 27 maggio 2022) Esclusione clamorosa per, non è stato incluso nell’importante evento: la delusione è cocente.(fonte youtube)Il prestigiatoreè stato per mesi il ‘nonno’ del “GF Vip”. Il suo percorso nel reality si è rivelato longevo e lineare, e ha strettocon molti dei compagni di avventura. Alcuni rapporti sono subito spiccati per complicità e affinità mentale, come il rapporto intessuto con l’attore Davide Silvestri. Nelle ultime ore però, è emersa un’indiscrezione assai curiosa: il biondo volto di “Vivere” avrebbe esclusodal giorno più importante della sua vita: vediamo cos’è successo.grande assente al matrimonio: cos’è successo con Davide ...

