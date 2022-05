Gianluca Vacchi denunciato dalla sua colf: “Se non lo facevo, mi insultava” (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex colf di Gianluca Vacci denuncia l’imprenditore e Influencer per le condizioni di lavoro degradanti, chiedendo un’ingente risarcimento L’ex colf di Gianluca Vacchi ha deciso di denunciare l’imprenditore a causa delle degradanti condizioni in cui la costringeva a lavorare. All’accusa della colf si affianca anche quella di altri collaboratori. Gianluca Vacchi (Fonte: Instagram)Tutti coloro che hanno sporto denuncia hanno richiesto all’imprenditore 70 mila euro l’uno. La somma ha lo scopo di riparare ai danni morali e psicologici che hanno subito. Inoltre, in base a quanto riportato dai collaboratori gli orari di lavoro e l’ambiente lavorativo erano insostenibili. L’ex colf, una filippina di 44 anni, racconta che ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 27 maggio 2022) L’exdiVacci denuncia l’imprenditore e Influencer per le condizioni di lavoro degradanti, chiedendo un’ingente risarcimento L’exdiha deciso di denunciare l’imprenditore a causa delle degradanti condizioni in cui la costringeva a lavorare. All’accusa dellasi affianca anche quella di altri collaboratori.(Fonte: Instagram)Tutti coloro che hanno sporto denuncia hanno richiesto all’imprenditore 70 mila euro l’uno. La somma ha lo scopo di riparare ai danni morali e psicologici che hanno subito. Inoltre, in base a quanto riportato dai collaboratori gli orari di lavoro e l’ambiente lavorativo erano insostenibili. L’ex, una filippina di 44 anni, racconta che ...

