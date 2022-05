Gf Vip | Francesca De Andrè pubblica una foto del suo volto dopo essere stata picchiata dall’ex fidanzato

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Pochi giorni faDeaveva confidato diin condizioni psico fisiche tragiche, in quanto vittima di violenza. La ragazza si era allontanata dal mondo dello spettacolo per realizzare il sogno di crearsi una famiglia con l’ormai ex. Le cose però non sono andate bene. La nipote di Fabrizio Deha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, raccontando l’inizio di un inferno fatto di violenza. Oggiè intervenuta sulla sua pagina Instagram e hato unache la ritrae in un letto di ospedale con segni evidenti di violenza. La ragazza ha spiegato: Questamostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese ...