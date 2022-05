Ematologo Vianelli, ‘con nuovi farmaci vita migliore per pazienti Itp’ (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “La trombocitopenia immune è un disordine del sistema immunitario responsabile del calo del numero delle piastrine nel sangue di chi ne soffre. La Itp espone i pazienti ad un maggior rischio emorragico e comporta serie difficoltà nella vita dei tutti i giorni. Per le persone con Itp è infatti molto facile sviluppare emorragie spontanee, epistassi, petecchie e lividi. Nei casi più gravi le emorragie interessano distretti importantissimi dell’organismo, come il cervello e l’apparato digerente, con necessità di ricovero ospedaliero. Fortunatamente, però, si tratta di episodi rari”. Lo ha detto Nicola Vianelli, Ematologo presso l’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’ del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e presidente del Comitato scientifico di Aipit Aps Onlus, in occasione della presentazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “La trombocitopenia immune è un disordine del sistema immunitario responsabile del calo del numero delle piastrine nel sangue di chi ne soffre. La Itp espone iad un maggior rischio emorragico e comporta serie difficoltà nelladei tutti i giorni. Per le persone con Itp è infatti molto facile sviluppare emorragie spontanee, epistassi, petecchie e lividi. Nei casi più gravi le emorragie interessano distretti importantissimi dell’organismo, come il cervello e l’apparato digerente, con necessità di ricovero ospedaliero. Fortunatamente, però, si tratta di episodi rari”. Lo ha detto Nicolapresso l’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’ del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e presidente del Comitato scientifico di Aipit Aps Onlus, in occasione della presentazione ...

