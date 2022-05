Don Matteo, Nathalie Guetta rivela: “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere, ero appena stata lasciata” (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la fine della tredicesima stagione di Don Matteo, Nathalie Guetta, che interpreta la perpetua Natalina dal 2000, si conferma come uno dei personaggi più amati della fiction di Rai1. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista a DiPiùTV, dove ha parlato anche del rapporto affettuoso con Terence Hill: “Avevo circa quarant’anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato. Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata”. Interpretare lo stesso ruolo per ben ventidue anni, per Nathalie non è stato semplice: “Ho pensato più volte di lasciare il ruolo di Natalina. Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la fine della tredicesima stagione di Don, che interpreta la perpetua Natalina dal 2000, si conferma come uno dei personaggi più amati della fiction di Rai1. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista a DiPiùTV, dove ha parlato anche del rapporto affettuoso con Terence Hill: “Avevo circa quarant’anni ed erodal mio fidanzato.ladi un. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata”. Interpretare lo stesso ruolo per ben ventidue anni, pernon è stato semplice: “Ho pensato più volte di lasciare il ruolo di Natalina. Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ...

