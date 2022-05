Credito d’imposta per commercio elettronico in agricoltura (Di venerdì 27 maggio 2022) “Le recenti misure a sostegno delle attività di commercializzazione online per le imprese del settore primario vanno nella direzione di offrire un sostegno ad un’agricoltura multifunzionale che, a partire dall’esperienza del lockdown, ha cercato di ampliare i propri mercati di riferimento per sostenere l’impatto della crisi”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate di un provvedimento che offre alle aziende agricole e agroalimentari l’opportunità di usufruire di un Credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il provvedimento è rivolto in particolare ad aziende che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) “Le recenti misure a sostegno delle attività di commercializzazione online per le imprese del settore primario vanno nella direzione di offrire un sostegno ad un’multifunzionale che, a partire dall’esperienza del lockdown, ha cercato di ampliare i propri mercati di riferimento per sostenere l’impatto della crisi”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate di un provvedimento che offre alle aziende agricole e agroalimentari l’opportunità di usufruire di unper le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del. Il provvedimento è rivolto in particolare ad aziende che ...

