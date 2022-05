Covid Ragusa, positivi in calo ma sale il numero dei morti (Di venerdì 27 maggio 2022) Ragusa – Cala ogni giorno la curva dei contagi al coronavirus ma torna a salire il numero dei decessi in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 27 maggio 2022.I positivi in totale sono 1813 di cui 1789 si trovano in isolamento domiciliare, 24 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.426 mentre i morti sono saliti a 553. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 85 anni di Ragusa, vaccinato con 3 dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 280.770 tamponi molecolari, 38.456 test sierologici, 857.223 test rapidi per ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022)– Cala ogni giorno la curva dei contagi al coronavirus ma torna a salire ildei decessi in provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 27 maggio 2022.Iin totale sono 1813 di cui 1789 si trovano in isolamento domiciliare, 24 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.426 mentre isono saliti a 553. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 85 anni di, vaccinato con 3 dosi, morto nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Giovanni Paolo II di.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 280.770 tamponi molecolari, 38.456 test sierologici, 857.223 test rapidi per ...

