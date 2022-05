Covid oggi Lazio, 2.441 contagi e 6 morti. A Roma 1.432 casi (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.441 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.566 tamponi molecolari e 17.775 antigenici con un tasso di positività del 10,9%. I ricoverati sono 605, 14 in meno da ieri, 37 le terapie intensive, 2 in meno, e 4.059 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.432. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 574 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 340 i nuovi casi e 1 decesso. Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.441 i nuovida Coronavirus, 27 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.566 tamponi molecolari e 17.775 antigenici con un tasso di positività del 10,9%. I ricoverati sono 605, 14 in meno da ieri, 37 le terapie intensive, 2 in meno, e 4.059 i guariti. Icittà sono a quota 1.432. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl1: sono 518 i nuovie 1 decesso. Asl2: sono 574 i nuovie 2 i decessi. Asl3: sono 340 i nuovie 1 decesso. Asl ...

