Continua l'avanzata russa in Donbass. Severodonetsk circondata dai russi (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier britannico Boris Johnson conferma i lenti ma costanti progressi sul campo delle forze di Mosca che puntano ad avvicinarsi alla zona tra Lysychansk e Bakhmut per prendere il controllo dell'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier britannico Boris Johnson conferma i lenti ma costanti progressi sul campo delle forze di Mosca che puntano ad avvicinarsi alla zona tra Lysychansk e Bakhmut per prendere il controllo dell'...

