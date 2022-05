Berlinguer stava dalla parte sbagliata: tutta la verità sull'ex segretario comunista (Di venerdì 27 maggio 2022) L'altro giorno la Camera dei deputati ha dedicato una cerimonia al ricordo di Enrico Berlinguer, nato un secolo fa. Il segretario del Pd, Enrico Letta, tra le altre cose ha detto che Berlinguer, pur essendo stato “di parte”, appartiene in realtà alla storia di tutti emerita perciò di essere ricordato quale il protagonista che fu dell'esperienza repubblicana. Vale a un patto. E cioè a condizione che sia chiaro di quale “parte” Enrico Berlinguer fosse espressione e propugnatore. Era la parte nemica della democrazia. Era la parte ideologicamente, praticamente e finanziariamente associata al sistema criminale delle repubbliche socialiste sovietiche. Era la parte nemica delle libertà individuali da sacrificare in nome di una presunta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) L'altro giorno la Camera dei deputati ha dedicato una cerimonia al ricordo di Enrico, nato un secolo fa. Ildel Pd, Enrico Letta, tra le altre cose ha detto che, pur essendo stato “di”, appartiene in realtà alla storia di tutti emerita perciò di essere ricordato quale il protagonista che fu dell'esperienza repubblicana. Vale a un patto. E cioè a condizione che sia chiaro di quale “” Enricofosse espressione e propugnatore. Era lanemica della democrazia. Era laideologicamente, praticamente e finanziariamente associata al sistema criminale delle repubbliche socialiste sovietiche. Era lanemica delle libertà individuali da sacrificare in nome di una presunta ...

