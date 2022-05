Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | primo caso in Emilia Romagna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’uomo, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, è in isolamento, in buone condizioni di salute Undiè stato riscontrato in. Si tratta delin Regione e riguarda un uomo, attualmente ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è in isolamento, in buone condizioni di salute, come confermano fonti della Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione