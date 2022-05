Trek To Yomi, Recensione: cadi sette volte, rialzati otto. (Di giovedì 26 maggio 2022) La via del samurai è una sola ed è sempre un impasto di sudore, sangue e onore.Visto allo scorso State of Play, Trek To Yomi è di Flying Wild Hog e distribuito da Devolver Digital. Uscito per Xbox, PlayStation e PC il 05/05/2022, è un gioco single player di azione a scorrimento orizzontale, con intermezzi di esplorazione 3D.Percorreremo i passi di Hiroki, un samurai con una missione e promesse da mantenere.Bushido, shintoismo e grande cinema del sol levante. Questi sono gli ingredienti che il game developer Leonard Menchiari ha mescolato insieme per creare questo capolavoro del genere. Trek To Yomi, Recensione: storia di un samurai. Hiroki è il giovane discepolo del maestro samurai Sanjuro e vive la sua vita imparando i precetti del bushido e l’utilizzo della katana. Nel frattempo, crescono in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) La via del samurai è una sola ed è sempre un impasto di sudore, sangue e onore.Visto allo scorso State of Play,Toè di Flying Wild Hog e distribuito da Devolver Digital. Uscito per Xbox, PlayStation e PC il 05/05/2022, è un gioco single player di azione a scorrimento orizzontale, con intermezzi di esplorazione 3D.Percorreremo i passi di Hiroki, un samurai con una missione e promesse da mantenere.Bushido, shintoismo e grande cinema del sol levante. Questi sono gli ingredienti che il game developer Leonard Menchiari ha mescolato insieme per creare questo capolavoro del genere.To: storia di un samurai. Hiroki è il giovane discepolo del maestro samurai Sanjuro e vive la sua vita imparando i precetti del bushido e l’utilizzo della katana. Nel frattempo, crescono in ...

