Su petrolio e gas russo l’Europa sarà costretta a trovare un compromesso, dice il ministro Cingolani (Di giovedì 26 maggio 2022) Ursula von der Leyen aveva annunciato il blocco all’importazione di petrolio russo, «ma quello a cui potrà arrivare è soltanto un compromesso». Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in partenza per il G7 dei ministri del Clima, dell’Energia e dell’Ambiente di Berlino, lo dice in un’intervista alla Stampa. Da una parte frena la Germania, dall’altra l’Ungheria. E le sanzioni che dovevano fermare la guerra di Putin sono al palo. «È una questione estremamente complessa perché le situazioni dei vari Paesi sono molto differenti. Il punto di vista di chi dice che una sanzione non dovrebbe danneggiare chi la fa più di chi la subisce è comprensibile», spiega il ministro. A sostenere questa tesi sono soprattutto Germania e Austria. «Si ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Ursula von der Leyen aveva annunciato il blocco all’importazione di, «ma quello a cui potrà arrivare è soltanto un». Ildella Transizione ecologica Roberto, in partenza per il G7 dei ministri del Clima, dell’Energia e dell’Ambiente di Berlino, loin un’intervista alla Stampa. Da una parte frena la Germania, dall’altra l’Ungheria. E le sanzioni che dovevano fermare la guerra di Putin sono al palo. «È una questione estremamente complessa perché le situazioni dei vari Paesi sono molto differenti. Il punto di vista di chiche una sanzione non dovrebbe danneggiare chi la fa più di chi la subisce è comprensibile», spiega il. A sostenere questa tesi sono soprattutto Germania e Austria. «Si ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : I cittadini europei non hanno capito l’urgenza della crisi climatica: continuano a cercare gas e petrolio. Mentre a… - Greenpeace_ITA : ?????L’ultimo tour di #Venezia? Offerto dai colossi di gas e petrolio! Una protesta creativa per denunciare come gra… - Open_gol : Dall'embargo al greggio russo al price cap sul gas: sull'energia i Paesi membri sono spaccati. E il vertice voluto… - MarlyKohime : @repubblica Ladri di beni altrui e poi vogliono il grano petrolio gas e pure na cosa di soldi - Linkiesta : Su petrolio e gas russo l’Europa sarà costretta a trovare un compromesso, dice il ministro Cingolani |… -