Stranger Things - Le auto più curiose della serie anni 80 (Di giovedì 26 maggio 2022) Attesa ormai da qualche anno, e più volte rinviata a causa degli stop alle riprese per l'emergenza Covid, la quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix dal 27 maggio con i suoi primi sette episodi, mentre per il finale (puntate 8 e 9) bisognerà attendere l'1 luglio. La serie di fantascienza, ambientata nell'America degli anni 80 e ispirata agli sci-fi movie dell'epoca, narra le vicende dei giovani eroi di Hawkins ormai un po' cresciuti di nuovo alle prese con una minaccia soprannaturale, sei mesi dopo la battaglia di Starcourt. Attenzione: i prossimi paragrafi contengono moderati spoiler delle stagioni precedenti Fuoristrada in divisa. Al contrario di quanto la terza stagione abbia fatto credere, in Stranger Things 4 rivedremo Jim Hopper (David Harbour), il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) Attesa ormai da qualche anno, e più volte rinviata a causa degli stop alle riprese per l'emergenza Covid, la quarta stagione disarà disponibile su Netflix dal 27 maggio con i suoi primi sette episodi, mentre per il finale (puntate 8 e 9) bisognerà attendere l'1 luglio. Ladi fantascienza, ambientata nell'America degli80 e ispirata agli sci-fi movie dell'epoca, narra le vicende dei giovani eroi di Hawkins ormai un po' cresciuti di nuovo alle prese con una minaccia soprannaturale, sei mesi dopo la battaglia di Starcourt. Attenzione: i prossimi paragrafi contengono moderati spoiler delle stagioni precedenti Fuoristrada in divisa. Al contrario di quanto la terza stagione abbia fatto credere, in4 rivedremo Jim Hopper (David Harbour), il ...

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - velenoallamela : Non la Disney che butta fuori Obi-Wan lo stesso giorno di Stranger Things 4. - xlonesparrowx : Raga domani esce stranger things come stiamo? - Cecioo5 : RT @milkwithbiscuit: Il fandom di stranger things nel caso in cui gli autori della serie decidano di far fuori Steve: #StrangerThings https… -