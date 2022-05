Scudetto Milan, Tomori: “Sensazione mai sentita prima. Ora la seconda stella” (Di giovedì 26 maggio 2022) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato delle sue sensazioni dopo la vittoria dello Scudetto e della voglia di ripetersi in futuro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Fikayo, difensore del, ha parlato delle sue sensazioni dopo la vittoria delloe della voglia di ripetersi in futuro

Advertising

DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - AntoVitiello : #Kjaer torna in nazionale, non giocherà ma sarà con la squadra danese. 'Sono orgoglioso, lo scudetto con il #Milan… - FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - pasto_388 : RT @repubblica: Milan, dopo lo scudetto la nuova proprietà: Gerry Cardinale in città per chiudere [di Enrico Currò, Luca Pagni] https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Milan, dopo lo scudetto la nuova proprietà: Gerry Cardinale in città per chiudere [di Enrico Currò, Luca Pagni] https://t.c… -