Roland Garros 2022 | Giorgi | “Soddisfatta di giocare a questi livelli”

(Di giovedì 26 maggio 2022) “E’ stata una partita molto positiva, anche perché è da tempo che non giocavo così in modo continuato. E’ stato un anno strano, sono stata parecchio ferma per problemi fisici, sonodicosì importanti senza aver giocato tanto”. Lo ha detto Camiladopo la vittoria contro Yulia Putintseva al: “Stiamo tornando acon il pubblico, è un’altra storia. Quando sono lì apenso poco a cosa dicono, ma sono stati molto forti”. E sulla prossima sfida contro Sabalenka: “Contro Sabalenka sarà molto interessante, ci rincontriamo in una superficie diversa. Abbiamo due tipi di gioco molto simili, io penserò a me stessa come faccio di solito, vedremo”. SportFace.