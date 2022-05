Presto non più disponibili i contatti fidati Facebook, cosa significa (Di giovedì 26 maggio 2022) Un messaggio che fa riferimento ai contatti fidati Facebook è in arrivo sugli account di numerosi iscritti al social network. cosa significa e che cosa comporta? Intanto va detto che non la nota è una comunicazione ufficiale che riporta un’imminente cambiamento per il servizio. Non si tratta dunque di alcuna fake news, semmai di una comunicazione reale da parte della piattaforma social. cosa sono i contatti fidati Meglio spiegare prima cosa sono i contatti fidati. Si tratta di amici e conoscenti stretti di un qualsiasi iscritto al social network che sono stati scelti per il recupero del proprio profilo nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, non si riesca più ad accedere alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Un messaggio che fa riferimento aiè in arrivo sugli account di numerosi iscritti al social network.e checomporta? Intanto va detto che non la nota è una comunicazione ufficiale che riporta un’imminente cambiamento per il servizio. Non si tratta dunque di alcuna fake news, semmai di una comunicazione reale da parte della piattaforma social.sono iMeglio spiegare primasono i. Si tratta di amici e conoscenti stretti di un qualsiasi iscritto al social network che sono stati scelti per il recupero del proprio profilo nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, non si riesca più ad accedere alla ...

