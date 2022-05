Pordenone, Claudia D’Amore trovata morta. L’ultimo messaggio all’amica: «Mi sento meglio, non preoccuparti» (Di giovedì 26 maggio 2022) «Mi sento meglio, non preoccuparti». Aveva tranquillizzato un’amica con un messaggino per quel dolore alla spalla e si era messa a dormire Claudia D’Amore inconsapevole del fatto che nel sonno il suo cuore avrebbe smesso di battere strappandola senza un addio alla famiglia e alla comunità di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Claudia è stata trovata morta nel suo letto da un vicino di casa che conosceva le abitudini della donna. Finestre chiuse e nessuna risposta al telefono non erano da lei, lei che era solita alzarsi molto presto. Così ha deciso di entrare nell’appartamento di via Marconi dove viveva da sola, forzando una finestra ed ha scoperto la tragedia. Claudia è morta a 48 ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 26 maggio 2022) «Mi, non». Aveva tranquillizzato un’amica con un messaggino per quel dolore alla spalla e si era messa a dormireinconsapevole del fatto che nel sonno il suo cuore avrebbe smesso di battere strappandola senza un addio alla famiglia e alla comunità di San Vito al Tagliamento, in provincia diè statanel suo letto da un vicino di casa che conosceva le abitudini della donna. Finestre chiuse e nessuna risposta al telefono non erano da lei, lei che era solita alzarsi molto presto. Così ha deciso di entrare nell’appartamento di via Marconi dove viveva da sola, forzando una finestra ed ha scoperto la tragedia.a 48 ...

